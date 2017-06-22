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Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul yürüyüşünün 8. gününde

Gerede'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Lideri, Bahçeli'yi yanında yürümeye davet etti.

22.06.2017 - 09:22
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü, 8. gününe girdi.

Partililerle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan CHP Lideri, Gerede'de yürümeye başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ SORULDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Bahçeli yanıma gelsin o da yürüsün. Adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul yürüyüşünün 8. gününde

DÜN KADİR GECESİYDİ..

Herkesin hakkını savunduklarını söyleyen CHP Lideri, "Bakın dün Kadir gecesiydi. Arkadaşlarımızla sohbet ederken dedim ki; Adaletle hükmedin.. " ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a salvolar haberi

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul yürüyüşünün 8. gününde

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