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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi

Rahatsızlık geçiren CHP'li vekil Polat Şaroğlu'nu ziyaret ettikten sonra kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, soru kabul etmedi.

AA | 06.08.2018 - 15:01..
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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması geçiren CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında kameralar karşısına geçen CHP Lideri, "Hekim arkadaşların gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz. Umarız arkadaşımız parlamentodaki görevinin başına dönecek." dedi.

CEVAP VERMEDEN GİTTİ

Kılıçdaroğlu sözlerini tamamladıktan sonra muhabirler ısrarla kurultay sürecine ilişkin sorular yöneltti.

CHP Lideri, teşekkür ederek hiçbir soruya yanıt vermedi ve aracına binerek hastaneden ayrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi VİDEO

PARTİLİLER AÇLIK GREVİNDE

Öte yandan CHP Genel Merkezi önünde CHP'lilerin başlattığı açlık grevi devam ediyor.

Olağanüstü kurultay kararı alınması için başlatılan eyleme katılım her geçen saat artıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi

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