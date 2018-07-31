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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarından rahatsız

MYK toplantısında konuşan CHP Lideri, bu süreçte partinin çok yıprandığını belirterek tartışmaların son bulmasını istedi.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 07:17..
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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarından rahatsız

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarından rahatsız

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki liderlik yarışı devam ederken, tartışmaların seviyesi yükseldi.

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce'ye şerefsiz diyecek kadar ileri gitti.

3 SAATLİK TOPLANTI

Alevli tartışmalar devam ederken; CHP MYK, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

3 saat süren MYK'da kurultay süreci de masaya yatırıldı.

"PARTİ ÇOK HIRPALANDI"

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda şunları söyledi: "Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız. Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın"

KOLTUĞU GARANTİ

Öte yandan, CHP Lideri yerel seçimler için çalışma talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu, bu talimatıyla birlikte kurultayda Muharrem İnce'ye şans vermediğini de gösterdi.

CHP'DE ALEVİ DENGESİ

Muharrem İnce'ye kurultay için oy veren bazı delegelerin Alevilerin tasfiye edileceği endişesiyle imzalarını geri çektiği öğrenilmişti. Bu süreçte Genel Merkez'in baskısının da etkili olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.

Delegeler Alevi hassasiyetiyle imzalarını geri çekti haberi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarından rahatsız

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