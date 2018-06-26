Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarısı olmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran hezimetinden sonra partisini büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı.

Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkamayan Kılıçdaroğlu, "Gel bakalım" diyerek Muharrem İnce'yi sahaya sürdü.

CHP'YE YENİ BİR LİDER...

İnce, tüm çalışmalarına rağmen hezimeti yaşamaktan kurtulamadı.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den memnun değil VİDEO

KILIÇDAROĞLU MEMNUN DEĞİL

Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine lider alternatifi olarak gösterilmesi CHP Lideri'ni kızdırdı.

BEKLETİLERİN ALTINDA KALDI

Parti genel merkezinde soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin seçimlerde beklentilerin altında kaldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Çalıştı, genç, dinamik. Mitingler yaptı, hepsi doğrudur. CHP'den fazla oy alması da doğaldır. Muharrem İnce'nin kendi ifadesiyle, daha fazla oy alması gerekiyordu, yani beklentinin altında kaldı." diye konuştu.