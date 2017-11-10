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Kemal Kılıçdaroğlu seçim barajının düşmesinden yana

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren CHP Lideri, "İster 1 yapsınlar, ister 5 yapsınlar; baraj inmeli" diye konuştu.

10.11.2017 - 07:20
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Kemal Kılıçdaroğlu seçim barajının düşmesinden yana

KEMAL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili yaptığı değerlendirme, siyasetin 1 numaralı gündem maddesi oldu.

Bahçeli'nin "Yüzde 10'luk seçim barajı ağır, düşürülmeli" sözlerini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, böyle bir önerinin gelmesi durumunda değerlendirme yapabileceklerini söyledi.

MHP Lideri'nin sözlerine ilişkin son açıklama ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

İSTER 1  YAPSINLAR, İSTER 5 YAPSINLAR

Fransa’nın Strasbourg kentindeki temaslarından sonra dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Lideri, "İster 1 yapsınlar, ister 5 yapsınlar; baraj inmeli" diye konuştu.

BARAJ İÇİN HİÇBİR ŞARTIMIZ YOK

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yürürlükteki Seçim Yasası, 12 Eylül darbe hukukunun yasasıdır. Biz milli iradenin parlamentoya tam yansımasını istiyoruz. Yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı, parlamentoya gelip kürsüye çıkıp konuşmalıdır. Baraj için hiçbir şartımız yok. İster 1, ister 5 yapsınlar fark etmez ama milli iradenin parlamentoya sağlıklı yansıması için baraj inmeli. Yurt dışında 6 milyona yakın Türk var. Yurt dışı seçim çevresi kanununun çıkması lazım."


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