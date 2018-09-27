taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1216
Euro
7.17515
Altın
1195.45
Borsa
99148.85
Gram Altın
235.289

Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi iddialı

Abant'ta kampa girmeye hazırlanan CHP Lideri, özel bir strateji ile hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 08:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi iddialı

KEMAL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybetti.

9 YENİLGİSİ VAR

Siyasi kariyerinde 9 seçim hezimeti bulunan CHP Lideri, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanacaklarına inanıyor.

"BU İLLERİ ALACAĞIZ"

Bu kapsamda, hafta sonu Abant'ta kampa girecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara’yı da İstanbul’u da Balıkesir’i de Denizli’yi de Manisa’yı da Mersin’i de Bursa’yı da Antalya’yı da Adana’yı da alacağız" dedi.

ÖZEL BİR STRATEJİ BELİRLENDİ

Özel bir strateji belirlediklerini ifade eden CHP Lideri, kazanılan belediyelerde huzur ve hizmetin sağlacağını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

103
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak çalışma

35
MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

MHP'li Feti Yıldız uyuşturucu sorusuna kızdı

183
Aslıhan Doğan'ın baby shower partisi

Aslıhan Doğan'ın baby shower partisi

60
Trump'a şarap vermediler

Trump'a şarap vermediler

28
'Okula gidiyorum' diyen liseli Pınar kayıp

'Okula gidiyorum' diyen liseli Pınar kayıp

22
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM