Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi iddialı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybetti.

9 YENİLGİSİ VAR

Siyasi kariyerinde 9 seçim hezimeti bulunan CHP Lideri, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanacaklarına inanıyor.

"BU İLLERİ ALACAĞIZ"

Bu kapsamda, hafta sonu Abant'ta kampa girecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara’yı da İstanbul’u da Balıkesir’i de Denizli’yi de Manisa’yı da Mersin’i de Bursa’yı da Antalya’yı da Adana’yı da alacağız" dedi.

ÖZEL BİR STRATEJİ BELİRLENDİ

Özel bir strateji belirlediklerini ifade eden CHP Lideri, kazanılan belediyelerde huzur ve hizmetin sağlacağını söyledi.