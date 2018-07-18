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Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay süreci soruldu

Delegelerin kararının ne olacağını beklediğini ifade eden CHP Lideri, kurultayın gündeme alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 07:10..
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Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay süreci soruldu

24 Haziran seçimlerinin ardından liderlik krizinin yaşandığı CHP'de, Muharrem İnce'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasını isteyen muhalifler imza toplamaya başladı.

İMZA KARMAŞASI

Muhalifler imza sayısının 400'e yaklaştığını ifade ederken CHP Genel Merkezi sayının 160 seviyesinde olduğunu bildirdi.

KURULTAY SORUSU

Ortadaki karışıklık devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplanan imzaların sorulmas üzerine "Ben hiç girmiyorum." diyen CHP Lideri, şöyle devam etti, "Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor."

Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz olmasın diye çaba gösteriyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.

"GÜNDEME ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

CHP Lideri, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum."

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