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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürkçülük çıkışı

Baskılara karşı boyun eğmeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Atatürkçülük konusunda kimsenin kendisine ders veremeyeceğini söyledi.

13.11.2017 - 08:15
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürkçülük çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen organizasyonda partililerle bir araya geldi.

"BİZE KİMSE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ VEREMEZ"

Partili olmanın Gazi Mustafa Kemal'i anlamayı gerektirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi 12 Eylül Atatürkçülüğünden ayıran temel olgu, biz gardırop Atatürkçüsü değiliz. Biz, inanç ve kararlılıkla onun düşüncelerini savunan kişileriz. Atatürkçü olmak, geçmişe takılıp kalmak değil, Türkiye'yi çağdaş uygarlığın ötesine taşımak demektir. O nedenle bize kimse Atatürkçülük dersi veremez. Biz Atatürkçülüğü ruhunda, düşüncesinde yaşayan kişileriz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Atatürkçülük çıkışı

"KİMSE UNUTMASIN Kİ BİZ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin baskı karşısında başını eğmeyen, dik ve onurlu duranların partisi olduğunu dile getirerek "Bizi baskıyla yıldırmaya, kararnamelerle dize getirmeye çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız üzerine baskı kuruyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse unutmasın ki biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz." dedi.

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