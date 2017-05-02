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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklamalar

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında sinirli bir şekilde; "Partide mücadele yapanı kovacağım." dedi.

02.05.2017 - 14:12
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

"PARTİ İÇİ MÜCADELE YAPANI KOVACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında sert bir ses tonuyla "Demokrasi mücadelesini yeni başlatacağız. Verilen mücadele demokrasi tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. Bütün baskılara rağmen bu ülkenin seçmenlerinin yarısı sandığa gitti ve demokrasiden yana tavır koydu. Bu değeri koruyacağız. Parti içi mücadeleye imkan vermeyeceğim, gerekirse partiden kovacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu: Parti içi mücadele yapanı kapının önüne koyacağım VİDEO

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