Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ataşehir mitingi

Battal İlgezdi'nin Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk uçakla İngiltere'den döndü.

Ataşehir Belediyesi'ne giderek yolsuzlukla suçlanan İlgezdi'ye sahip çıkan Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde toplanan partililere hitap etti.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA DOKUNDURTMAYACAĞIZ"

CHP'li olmanın kolay olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza dokundurtmayacağız. Bizim belediye başkanlarımız onlar gibi değil, koltuklarını terk etmeyecekler. Bizim defterimizde namuslu olmak yazılı.





DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK BİZE YAKIŞIR

Demokrasiye sahip çıkmak bize yakışır. Çünkü CHP'li olmak kolay değildir. CHP'li olmak vatansever olmak demektir." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımıza dokundurtmayacağız- VİDEO