Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısı arttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için partililerle beraber Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüme kararı aldı.
ADALET YÜRÜYÜŞÜ
Güvenpark'tan yola çıkan CHP Lideri, Adalet Yürüyüşü adı altında 23-24 gün içerisinde 404 kilometreyi tamamlayarak Maltepe Cezaevine ulaşmayı amaçlıyor.
Elinde "Adalet" yazan bir pankartla yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, koruma ekipleri tarafından sıkı bir şekilde korumaya alındı.
KORUMALARI ETRAFINI SARDI
CHP Lideri'nin 12 kişilik yakın koruma ekibi, Kılıçdaroğlu'nun tek başına yürüyebilmesi için özel koridor oluşturdu.
Yürüyüşe katılanların güvenliğini sağlamak isteyen güvenlik güçleri, güzergahta bazı önlemler aldı.