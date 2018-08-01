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Kılıçdaroğlu PKK'yı kınadığını söyledi

CHP tarafından Meclis'e taşınan HDP'nin Kandil ayağı 11 aylık bebek ile annesini katletti, Kemal Kılıçdaroğlu önce sessizliğe büründü, saatler sonra da 'kınıyorum' dedi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 12:35..
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Kılıçdaroğlu PKK'yı kınadığını söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile sandık ittifakına gitti.

SANDIK İTTİFAKI

Doğu'da oyları eriyen HDP, Batı'da CHP'den kayan oylarla barajı aştı ve Meclis'e girdi.

Kandil tarafından atanan militan vekiller, CHP'den gelen oylar sayesinde artık devletten maaş alır oldu.

HDP'Yİ MECLİS'E TAŞIDIK İTİRAFI

Seçim sürecinde HDP ittifakını kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmada itiraf niteliğinde sözler sarfetmişti.

CHP Lideri, "Bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık" diyerek HDP'yi Meclis'e taşıdıklarını dile getirmişti.

 

 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler 11 aylık bebeği annesiyle birlikte vahşice katletti.

SAATLER SONRA KISA AÇIKLAMA: KINIYORUM

Kılıçdaroğlu, kalleş terör örgütünün saldırısından saatler sonra gazetecilerin sorusu üzerine kısa ve etkisiz bir açıklama yaptı "PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu PKK'yı kınadığını söyledi

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