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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü 19. gününde

Gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Lideri, söylenenlere rağmen yürümeye devam edeceklerini söyledi.

03.07.2017 - 08:23
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Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yollarda geçirdiği 19. gününe girdi.

AK PARTİLİLERE SUİKAST

19. gün yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Lideri, "Van'da ve Diyarbakır'da AKP'nin iki yöneticisi hayatını kaybetti. İki yöneticisinin ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü 19. gününde

"NE SÖYLENİRSE SÖYLENSİN YÜRÜYECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "İstanbul'a yaklaşırken bazı duyumlar geliyor provakosyonlar olacaktır diye. Bir provakasyonla karşılandığında sadece alkışlayınız. Biz bir ideal için yürüyoruz, bize taş da atılsa onu gül kabul edin. Ne söylenirse söylensin, adalet için yürüyeceğiz."

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