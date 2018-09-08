Kemalistler Cumhuriyet'in yeni çizgisinden memnun

Cumhuriyet Gazetesi, Can Dündar yönetiminde yıllarca terör örgütlerinin sözcülüğünü yaptı.
Gazetede bir dönem; terör örgütü PKK'nın güzellemeleri yapıldı, FETÖ'nün servis ettiği belgeler yayınlandı.
Gazetenin sahibi Cumhuriyet Vakfı'nın düzenlediği toplantıda, yayın çizgisi konusunda radikal kararlar alındı.
GERİ DÖNÜŞ KARARI
Atatürk ve onun temel ilkelerine kesin olarak geri dönme kararı alan gazete yönetimi, künyede de değişikliğe giderek Yayın Yönetmenliği görevine Aykut Küçükkaya'yı getirdi.
KEMALİSTLER MUTLU
Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşanan bu kabuk değişimi, Kemalistleri sevindirdi.
GAZETEYE ÖPÜCÜK
CHP'li Mustafa Balbay, gazete bayiinden Cumhuriyet'i alırken çekilen fotoğrafını, "Atatürk, demokrasi, hukuk, laiklik, barış ve mürekkep kokan Cumhuriyet hepimizin." ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı.
Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi haberi