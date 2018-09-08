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Kemalistler Cumhuriyet'in yeni çizgisinden memnun

Atatürk temel ilkelerine geri döndüğünü açıklayan Cumhuriyet Gazetesi, Kemalist cephede büyük bir mutluluk yaşattı.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 14:43..
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Kemalistler Cumhuriyet'in yeni çizgisinden memnun

Cumhuriyet Gazetesi, Can Dündar yönetiminde yıllarca terör örgütlerinin sözcülüğünü yaptı.

Gazetede bir dönem; terör örgütü PKK'nın güzellemeleri yapıldı, FETÖ'nün servis ettiği belgeler yayınlandı.

Gazetenin sahibi Cumhuriyet Vakfı'nın düzenlediği toplantıda, yayın çizgisi konusunda radikal kararlar alındı.

GERİ DÖNÜŞ KARARI

Atatürk ve onun temel ilkelerine kesin olarak geri dönme kararı alan gazete yönetimi, künyede de değişikliğe giderek Yayın Yönetmenliği görevine Aykut Küçükkaya'yı getirdi.

KEMALİSTLER MUTLU

Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşanan bu kabuk değişimi, Kemalistleri sevindirdi.

GAZETEYE ÖPÜCÜK

CHP'li Mustafa Balbay, gazete bayiinden Cumhuriyet'i alırken çekilen fotoğrafını, "Atatürk, demokrasi, hukuk, laiklik, barış ve mürekkep kokan Cumhuriyet hepimizin." ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Kemalistler Cumhuriyet'in yeni çizgisinden memnun

Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi haberi

Kemalistler Cumhuriyet'in yeni çizgisinden memnun

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