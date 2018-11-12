taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4806
Euro
6.20225
Altın
1208.11
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.752

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

İngiltere'nin en genç milyoneri, 23 yaşındaki Jane Park, kendisini mutlu edecek adama yılda 60 bin pound ödeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 08:11..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'nin en genç loto milyoneri, 23 yaşındaki Jane Park, loto kazandıktan sonra yaşadığı tüm ilişkiler mutsuz bir şekilde bitince, kendisini gerçekten sevecek doğru adama yılda 60 bin pound vereceğini söyledi.

GERÇEK SEVGİ İÇİN YILDA 60 BİN POUND ÖDEYECEK

Daily Mirror gazetesine konuşan genç milyonerin bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankadaki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisini sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

TELEVİZYON YILDIZIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sama'ın kendisini aldatmasından sonra bitmişti.

Sadakatin paradan çok daha önemli olduğunu söyleyen Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişiler ile görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

12
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

17
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

83
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

41
Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' Ankara'da görüldü

Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' Ankara'da görüldü

30
Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

12
ABD meclisine seçilen Occasio’nun taşınacak parası yok

ABD meclisine seçilen Occasio’nun taşınacak parası yok

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM