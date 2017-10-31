Kennedy belgelerinden Hitler çıktı

Geçtiğimiz günlerde üzerindeki yasak kalkan ve kamuya açıklanması zorunlu hale gelen Kennedy suikastı belgeleri CIA tarafından yayınlandı. İçlerinden bazıları CIA ve FBI'ın ricası üzerine devlet sırlarının paylaşıma durumu paylaşılmadı. Ancak bugün ortaya çıkan bir belge II. Dünya savaşı sonrası yazılan tarihi değiştirebilir.

HİTLER 1955'E KADAR YAŞIYORDU

Dünya basını Kennedy suikastının aydınlatılmasını isterken bugün ortaya çıkan bir belge ile sarsıldı. Yayınlanan belgelerde Nazi Almanya'sının lideri olan Adolf Hitler'in 1955 yılına kadar yaşadığına ilişkin belgeler ortaya çıktı.

Hitler'in intihar etmeden Arjantin'e kaçtığına yönelik iddialar bulunuyor, hatta bu iddialar Hitler'in yakın tarihe kadar yaşadığına ilişkin boyutlara bile ulaşıyordu. Ancak hepsi fikir ve iddia boyutunda kalırken ilk defa bu konuya ilişkin resmi bir bulgu ortaya çıktı. Hem de CIA raporları ile.

ARJANTİN TEORİLERİ ÇÜRÜYOR

Açılan belgeler,Nazi Almanya’sı diktatörünün ölmediğini ve Güney Amerika'da saklandığını gösteriyor. Bu belgelere dayanılarak, diktatörün Berlin'deki sığınağında intihar etmediği, Kolombiya'ya kaçtığı iddia edildi. Yayınlanan belgelerde Belgelerin için Hitler'in Kolombiya'da 1955 yılında çekilmiş bir fotoğrafı da yer alıyor

CIA dokümanında Hitler'e ilişkin "Citroen, Hitler'in Kolombiya'yı 1955 Ocak ayında terk ettiğini belirtti. Citroen, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana on yıl geçmesine rağmen, müttefikler artık Hitler'i savaş suçlusu olarak takip edemezlerdi" istihbaratı yer alıyor.

Himelody-3 kod adlı ajan, Hitler'in acımasız gizli eski polis üyelerinden birinin "Hitler'in hayatta olduğunu" iddia ettiğini bildirdi. Philip Citroen adlı askerin, Kolombiya'da ayda bir kez Hitler ile temas kurduğu söyleniyor.