Kerem Bürsin'in hayalleri büyük

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya ile güzel bir aşk yaşana Kerem Bürsin, işinde de yükselmek için sıkı bir şekilde çalışıyor. Kariyeri için uzun bir süre yurt dışında olan yakışıklı oyuncu, hedeflerini açıkladı.

DOSTLARIYLA ORTAK OLACAK

Kerem Bürsin, önceki gün İstinye Park’taydı. Burak Özçivit’le başrolünü paylaştıkları ‘Can Feda’nın İstanbul’daki çekimlerinin devam ettiğini söyleyen oyuncu, “Dostlarımla bir yapım şirketi kurmayı planlıyoruz. Başarılı senaristlerle, güzel filmler çekmek istiyorum. Belki John Logan’ın ‘Kırmızı’ adlı oyununu sinemaya uyarlarız” dedi.