Kerimcan Durmaz ünlü modacının ayakkabısından içki içti

Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, dün akşam yeni yaşını kutladı. Kerimcan'ın doğum gününe başta yakın arkadaşları Demet Akalın ve Danla Bilic'in yanı sıra Deniz Seki, Simge Sağın, Didem Soydan ve Fatih Ürek gibi isimler katıldı. Ünlü şarkıcıların teker teker sahne aldığı partide Ürek ve Kerimcan yılan dansı yaptı.
TOPUKLU AYAKKABISINDAN İÇKİ İÇTİ
Partiye damga vuran bir başka olayda Durmaz'ın ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun topuklu ayakkabısına döktüğü içkiyi içmesi oldu.
"AYAĞININ SUYUNU BİLE İÇERİM"
Ayakkabıdan içki içmesi yetmezmiş gibi Durmaz, Saraçoğlu'na "Senin ayağının yıkayıp suyunu içerim" dedi. Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı video kısa sürede tepki topladı.
Durmaz'ı yalnız bırakmayan Bülent Ersoy, partinin ilerleyen saatlerinde Kerimcan'ın göğsüne yatırarak sevdi. Ersoy'la her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan, Diva'yı öpücüklere boğdu.