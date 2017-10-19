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Kerkük operasyonu Erbil'de korkuya neden oldu

Erbil'de toplanan grup, Irak güçlerinin Kerkük'ten bu kente doğru harekete geçtiği iddiası üzerine gösteri yaptı.

19.10.2017 - 09:33
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Kerkük operasyonu Erbil'de korkuya neden oldu

Irak güçlerinin, Kerkük'ten yaşadıkları kente doğru hareket etmeye başladığı iddiası üzerine Erbil'de toplanan bir grup vatandaş gösteri düzenledi.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Erbil'in en işlek caddelerinden İskan'da bir araya gelen onlarca kent sakini, Irak güçlerinin kente doğru harekete geçtiği iddiasına karşı gösteri düzenleyip, ellerindeki otomatik silahlarla havaya ateş açmaya başladı.

Caddede toplanan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları taşıyan grup, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Haşdi Şabi karşıtı slogan attı.

Kerkük operasyonu Erbil'de korkuya neden oldu

SİLAH TAŞIYANLAR GÖZALTINDA

Göstericilerin kesintisiz bir şekilde havaya ateş açması nedeniyle olay yerine gelen emniyet güçleri, silah taşıyan vatandaşları gözaltına aldı.

Duhok kentinde ise Kerkük'te Haşdi Şabi'ye karşı gelen Kürt göstericilere destek için yürüyüş yapıldı. Diyala'nın Hanekin ilçesinde de Haşdi Şabi'ye karşı gösterilerin artması üzerine geçici bir süreliğine sokaka çıkma yasağı ilan edildiği ileri sürüldü.

IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve televizyonlarında Erbil üzerinde tehlike olduğu ve Irak güçlerinin askeri hareketliliğe başladığı iddiaları yalanladı.

Kerkük operasyonu Erbil'de korkuya neden oldu

"ASKERİ HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada, "Erbil kenti üzerinde herhangi bir tehlike olmadığı gibi hiçbir askeri hareketlilik de söz konusu değildir. Peşmerge tam bir hazırlık içerisinde." ifadelerine yer verildi.

Kerkük operasyonu Erbil'de korkuya neden oldu

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