1 Anna Faris'in yeni aşkı Anna Faris'in, yeni sevgilisi Michael Barrett'le samimi görüntüleri ortaya çıktı.

2 Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı Irak Ordusu'nun başlattığı operasyondan sonra Kerkük'ten kaçanlar, Rus uydusu tarafından görüntülendi.

3 Mustafa Erdoğan yeni aşkı Sevcan'la yemek yedi Mustafa Erdoğan, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı sevgilisi Sevcan’la ilk kez objektiflere takıldı.

4 Yunanistan Başbakanı Çipras'tan küstah açıklamalar ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra ülkedeki temaslarına devam eden Yunanistan Başbakanı, katıldığı son toplantıda Türkiye'yi hedef aldı

5 Pink'ten Eminem'e aşk mektubu ABD'li şarkıcı Pink, katıldığı bir programda sarhoş olup rapçi Eminem'e aşk dolu bir e-mail attığını itiraf etti.

6 Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye açık destek AB Zirvesi'nde konuşan Başbakan Borisov, Türkiye ile müzakerelerin durdurulması durumunda AB'nin birçok hattının çökeceğini söyledi.