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Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

Irak Ordusu'nun başlattığı operasyondan sonra Kerkük'ten kaçanlar, Rus uydusu tarafından görüntülendi.

20.10.2017 - 07:41
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Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra ülkede tartışmalar operasyonlara dönüştü.

PKK-PEŞMERGE SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTI

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Barzani'ye bağlı peşmergelerin bulunduğu Kerkük'e girdi. Kentte PKK'lı teröristlerle el ele veren peşmergeler silahlarını bırakıp kaçmayı tercih etti.

KERKÜK'TEN KAÇIŞIN FOTOĞRAFI

Peşmerger ve PKK'ya güvenerek kentte kalan binlerce vatandaş da Irak ordusunun kentteki yönetimi ele geçirmesiyle Süleymaniye'ye doğru yola çıktı.

Uzun kuyruklar oluşturanlar Rus uydusu tarafından görüntülendi.

Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

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