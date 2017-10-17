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Kerkük'e yeni vali atandı

Vali Yardımcısı Rakan Sait'in Irak'ın Kerkük kentine yeni vali olarak atandığı bildirildi.

17.10.2017 - 18:13
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Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan yeni Vali Sait, ''Kerkük valilik görevine bugünden itibaren merkezi Bağdat hükümeti tarafından atanmış bulunuyorum. Kentteki hayatın yeniden normale dönmesi için vali olarak gereken görevi üstleniyorum.'' dedi.

"HÜKÜMET DESTEĞİ SAĞLANACAK"

Kerkük'ün güvenliğinin sağlanması için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Sait, ''Kerkük Güvenlik Komisyonu başkanlığını da yürüttüğümüz bu kentte güvenliği hükümetin desteğiyle sağlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Sait, hayatın normale dönmesi için gereken tüm adımların atılacağını vurgulayarak, ''Kentteki tüm devlet kurum ve kuruluşları mutlak suretle mesailerini yapacaklar ve okullarda eğitim devam edecektir.'' diye konuştu.

Kerkük'e yeni vali atandı

"DÖNÜŞLER İÇİN ÖNLEMLER ALINACAK"

Yeni Vali Sait, operasyondan dolayı çok sayıda ailenin kenti terk ettiğine dikkati çekerek, Kerkük'ü terk eden tüm ailelerin dönüşü için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Irak meclisi, eski Vali Necmeddin Kerim'i 14 Eylül Perşembe günü oy çokluğuyla görevinden azletmişti.

"YALNIZCA IRAK BAYRAĞI DALGALANACAK"

Öte yandan Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Umran da yaptığı açıklamada, ''Bizim buradaki ilk ve tek görevimiz kentin güvenliğini sağlamaktır. Hiçbir etnik ve mezhepsel gruba bakmadan Iraklı tüm vatandaşların can güvenliğinden sorumluyuz.'' dedi.

Umran, ''Son dönemlerin en acımasız terör örgütü DEAŞ'ın sonunu getiren bu güç Kerkük halkına ve yerel yönetime destek için buraya geldi.'' dedi.

Kerkük'e yeni vali atandı

Kerkük'te Irak bayrağının dışında hiçbir etnik grubu ve mezhebi temsil eden bayrağın asılmayacağını vurgulayan Umran, "Ülkenin diğer kentlerinde olduğu gibi Kerkük'te de bir tek Irak bayrağı dalgalanacaktır.'' ifadesini kullandı.

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