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Kerkük'te çifte intihar saldırısı

Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

05.11.2017 - 15:02
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Kerkük'te çifte intihar saldırısı

Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

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