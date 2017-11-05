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Kerkük'te çifte intihar saldırısı
Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.
05.11.2017 - 15:02
Haberler
Dünya
Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.
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