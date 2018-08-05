Kibariye: Annem yuvamın dağılmasını istemez

Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Şarkıcı Kibariye ise burada bir konser vererek sevenleriyle bir araya geldi.

'ANNESİ GÖBEK ATTI' İDDİALARINI YALANLADI

Yorumladığı şarkılarla geceye renk katan ünlü sanatçı, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konsere boşanacakları iddia edilen Ali Küçükbalçık ile gelen şarkıcı, bu iddialar sonrası annesi Makbule Tokmak'ın göbek attığı iddialarını sert bir dille yalanladı.

"ANNEM BENİM YUVAMIN DAĞILMASINI İSTEMEZ"

Konser öncesi açıklamalar yapan Kibariye, "Son zamanlarda annem ve benim hakkında yazılanlardan çok rahatsız oldum. Annem benim yuvamın dağılmasını istemez. Allaha şükür beni ve yedi kardeşimi çok güzel yetiştirdi." şeklinde konuştu.

"ŞEREFLİ VE NAMUSLU BİR KADINIM BOŞANMIYORUM"

Boyu kadar kızı olduğunun altını çizen Kibariye, "Şerefli ve namuslu bir kadınım. Boşanmıyorum." açıklamasını yaparak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.