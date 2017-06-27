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Kıbrıs konferansı yarın yeniden toplanıyor

Kıbrıs konferansı yarın İsviçre Crans-Montana'da yeniden toplanıyor. Konferansta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yer alacak.

27.06.2017 - 19:59
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kıbrıs

Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılacağı konferansta, “Güvenlik ve Garantiler” başlığının yanı sıra Kıbrıs sorunuyla ilgili yürütülen müzakerelerde uzlaşılamayan bütün konular da ele alınacak.

KONFERANSA KATILACAK İSİMLER

Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere’yi Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve konferansa gözlemci olarak katılacak AB’yi ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil edecek. Konferansa ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, bugün Cenevre’deki BM binasında basın toplantısı düzenleyecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de ilerleyen günlerde konferansa katılması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami, konferansa katılmak amacıyla dün adadan ayrıldı.

KKTC'Yİ DENKTAŞ VE ERTUĞRULOĞLU TEMSİL EDECEK

Crans-Montana’da devam edecek müzakerelerde hükümeti, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temsil edecek. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dışilişkiler Sorumlusu, Milletvekili Armağan Candan; Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) ise Genel Başkan Cemal Özyiğit ve Milletvekili Zeki Çeler de İsviçre’ye gidecek.

Kıbrıs konferansı yarın yeniden toplanıyor

GÜVENLİK VE GARANTİLER İLK KEZ MAYIS'TA ELE ALINDI

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mayıs 2015’te başladıkları müzakereler süresince görüşmediği “Güvenlik ve Garantiler” başlığını ilk kez Ocak 2017’de Cenevre’de başlayan konferansta ele aldı. Garantörlerin, yıllardan sonra ilke kez Kıbrıs için bir araya geldiği konferans, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “hazırlık” talebi yüzünden kısa sürse de taraflar ilk kez bu konferansta, karşılıklı harita önerilerini sundu.

Konferans çalışmaları, siyasi düzeydeki toplantılara ara verilmesinin ardından teknik düzeyde devam etti. Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in, garantör ülkelerin teknokratlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili pozisyon, beklenti ve endişeleri listelendi. Liderler, zaman zaman kopsa da Kıbrıs’ta müzakerelere devam ederken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise taraflar ve garantörlerle görüşerek, Mont Pelerin’de tarafların pozisyonlarına ilişkin teknik düzeydeki görüşmenin sonuçları üzerinde çalıştı ve konferansa yönelik ortak bir belge hazırladı.

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