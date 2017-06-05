Kıbrıs konusunda liderler görüştü

Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Merkezi'nde yemekli toplantıda bir araya geldi.

Üç saatten fazla süren toplantının ardından Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile ortak açıklama yaptı.

KONFERANS HAZİRANDA

Guterres, 12 Ocak'ta Cenevre'de yapılan konferansta alınan kararlar doğrultusunda haziranda Kıbrıs Konferansı'nın yeniden yapılması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bütün tarafların güvenlik ve garantiler konusunun her iki toplum için de hayati öneme sahip olduğu konusunda uzlaştığını belirten Guterres, bu konudaki ilerlemenin genel bir anlaşmaya ulaşmada ve iki toplum arasında güven inşa edilmesinde önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

"BÜTÜN KONULARDA UZLAŞI OLANA KADAR ANLAŞMA YOK"

BM Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, Cenevre ve Mont Pelerin'deki Kıbrıs konferansının sonuçlarına dayalı güvenlik ve garantiler konusunun görüşülmesine rehberlik edecek ortak bir belgenin hazırlanmasında tüm taraflarla çalışacağını ifade eden Gutterres, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderler, toprak, mülk, yönetim ve güç paylaşımından başlayarak bütün önemli konuları Cenevre'de iki toplumlu müzakerelerde paralel şekilde görüşmeye devam etme konusunda mutabık kaldı. Tüm konular birbirine bağlı olarak müzakere edilecek ve 11 Şubat 2014 tarihli ortak deklarasyona göre bütün konularda uzlaşı sağlanıncaya dek hiçbir anlaşma olmayacak."

Gutterres, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nden yetkililerle de görüşeceğini sözlerine ekledi.

Akıncı ve Anastasiadis ise açıklama yapmadı.









