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Kıbrıs müzakerelerinde Rumlar uzlaşıdan uzak

Kıbrıs'ta Rumlara çözüm paketi sunan Türk heyeti, Rum heyetince reddedildi.

17.05.2017 - 19:56
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Kıbrıs müzakerelerinde Rumlar uzlaşıdan uzak

asd

İki yıldır süren Kıbrıs müzakerelerinde liderler arasındaki planlanmış son yüzyüze toplantı bugün gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMEDE UZLAŞI SAĞLANAMADI

Beş saat süren görüşme sonrasında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum liderin uzlaşmaz tavrından yakındı, görüşmede hiçbir konuda uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Türk tarafının Cenevre konferansının yeniden toplanıp orada kapsamlı bir çözüm paketinin tüm taraflarca ele alınması önerisinin Rum lider tarafından anında reddedildiğine işaret eden Akıncı “Artık incir ipi gibi uzayıp giden bir sürecin tekrarlayıcısı olmak istemiyorum” diye konuştu.

"RUMLAR TAVRINI DEĞİŞTİRMEZSE..."

Akıncı “Rum lider ortaya koyduğu tavrı değiştirmezse, değil ben benden sonra gelecek olan liderlerin de Rumlarla oturup bu önerilen çerçevede müzakereleri yürütmesi mümkün değil” diye konuştu.

RUM LİDERİN ÖN ŞARTI

Rum lider Nikos Anastasiadis, görüşmede Cenevre konferansına gitmek için önce toprak konusunun konuşulup karara bağlanması ön şartını ileri sürdü.

Rum lider garantör ülkelerin de katılımıyla yapılması planlanan konferansın ancak toprak pazarlığında bir uzlaşma olması ve bunun harita üzerinde yer alması koşuluyla mümkün olacağını bildirdi.

Kıbrıs konferansı Cenevre'de başladı haberi

Kıbrıs müzakerelerinde Rumlar uzlaşıdan uzak

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