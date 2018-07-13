Almanya'nın Türkiye konusundaki tavrı her geçen gün tarafsızlığını yitirdiği gibi, her geçen gün ilişkiler daha da geriliyor. Kıbrıs'ta inşa edilen Hala Sultan Camii üzerinden algı oluşturmaya çalışan Alman DW internet sitesi Kıbrıslılardan şikayet aldı.

"LAİKLİK TEHLİKEDE"

"Laik Kıbrıs halkı Ankara'nın politikalarından rahatsız" sözleriyle başlayan haberde, Türkiye'nin Lefkoşa'da inşa ettirdiği Hala Sultan Camii'nin laikliği tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

Kıbrıs'tan birkaç kişiyle yapılan röportajda caminin varlığından rahatsızlık duyduğu belirtilirken bu durum Almanlara şikayet edilircesine anlatıldı. Camiden rahatsızlık duyan Kıbrıslılar "laiklik tehlikede" yorumlarını yaptı.

Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti VİDEO









