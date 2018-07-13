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Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti

Türkiye tarafından inşa ettirilen Osmanlı tarzındaki Hala Sultan Camii Kıbrıslılar tarafından Almanya'ya şikayet etti. DW camii ile ilgili haber yaptı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 17:37..
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Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti

Almanya'nın Türkiye konusundaki tavrı her geçen gün tarafsızlığını yitirdiği gibi, her geçen gün ilişkiler daha da geriliyor. Kıbrıs'ta inşa edilen Hala Sultan Camii üzerinden algı oluşturmaya çalışan Alman DW internet sitesi Kıbrıslılardan şikayet aldı.

Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti

"LAİKLİK TEHLİKEDE"

"Laik Kıbrıs halkı Ankara'nın politikalarından rahatsız" sözleriyle başlayan haberde, Türkiye'nin Lefkoşa'da inşa ettirdiği Hala Sultan Camii'nin laikliği tehlikeye düşürdüğü belirtildi.Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti

Kıbrıs'tan birkaç kişiyle yapılan röportajda caminin varlığından rahatsızlık duyduğu belirtilirken bu durum Almanlara şikayet edilircesine anlatıldı. Camiden rahatsızlık duyan Kıbrıslılar "laiklik tehlikede" yorumlarını yaptı.

Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti VİDEO


Kıbrıslılar Türk camisini Almanlara şikayet etti

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