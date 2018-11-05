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Kıdem tazminatı reformuyla gelecek değişiklikler

Kıdem tazminatında yapılacak reformla birey hesabına dayalı fon sistemine geçilecek.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 11:24..
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Kıdem tazminatı reformuyla gelecek değişiklikler

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN KOVULMAYI BEKLMEYE GEREK YOK

Bu reformla her çalışanın kıdem tazminatı garanti altına alınacak. Yani kıdem tazminatı almak için işçinin kovulmayı beklemesine gerek kalmayacak. İstifa eden kendisine işverinin ayırdığı fondan parasını alıp gidecek.

MEVCUT DURUM

-Tazminat için 1 yıl bekleniyor.

-Sadece işten atılan alabiliyor.

-Firmalar kaynak ayırmıyor.

-Çalışan tazminatını bilmiyor.

-Kendi ayrılan tazminatı bırakıyor.

-Mahkemeler tazminat dosyası ile dolu.

REFORM SONRASI

-1 gün bile çalışan tazminat alacak.

-Herkesin kıdem tazminatı garanti olacak.

-İşveren her ay bir ödeme yapacak.

-Her çalışan kendi hesabını görebilecek.

-İş değiştiren tazminat hesabını taşıyabilecek.

-İşveren-işçi arasında tazminat sorunu kalmayacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN PRİM HESABI

-Brüt asgari ücret 2.029,50 TL

-Yıllık asgari ücret 24.354,00 TL

-Aylık tazminat primi (% 8,33) 169,05 TL

-1 yıllık tazminat 2.028,60 TL

-Aylık tazminat primi ( % 5,84) 118,53 TL

-1 yıllık tazminat 1.422,28 TL

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