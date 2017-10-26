Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk’a bombalı saldırı düzenlendi.gerçekleşen bir patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yetkililer, milletvekilinin yaralandığı olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

Kiev'de milletvekiline bombalı saldırı anı VİDEO

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlamanın ardından güvenlik kameralarını inceleyen emniyet yetkilileri olay anına ulaştı. Görüntüde patlamanın Mosiychuk ve beraberindekilerin bir televizyon kanalından ayrıldığı sırada gerçekleştiği görüntülendi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada ilk bulgular, park halindeki bir motorsiklete bomba yerleştirildiği bulgularına ulaşırken, geç saatlerde yaşanan patlamayı "terörist saldırısı" olarak tanımlandı.

KADİROV SORUMLU TUTULUYOR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıdan Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’u sorumlu tuttu.

Hayatını kaybedenlerden birinin milletvekilinin koruması olduğu ortaya çıkarken, hastaneye kaldırılan üç yaralıdan birinin de bu sabah öldüğü bildirildi.