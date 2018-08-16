Kiğılı’da yenilik rüzgarları esiyor

Viaport mağazasından sonra yenilenen Yenibosna mağazası da dijital bakış açısı ile müşterilere daha özel bir alışveriş deneyimi sunuyor. Her dönemde zamanın ruhuna ayak uyduran Kiğılı’nın yenilikçi vizyonu ile dizayn edilen mağazada, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için tüm detaylar düşünülmüş.

YENİLİKÇİ VİZYONLARI İLE MAĞAZALARINI YENİLİYOR

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, yenilikçi vizyonu ile mağazalarını yeniliyor. Viaport mağazasından sonra yenilenen Yenibosna mağazası, Kiğılı misafirlerine daha rahat, daha eğlenceli, daha keyifli ve daha teknolojik bir alışveriş deneyimi vadediyor. Her zaman ilerici bir bakış açısıyla, çağın gerekliliklerini takip eden marka, mağazalarını da yeni dönem trendleri ve teknolojileriyle uyumlu bir hale getirmeyi amaçlıyor.

YENİBOSNA'DA YENİLİKÇİ MAĞAZA

Koleksiyonlarının üstün kalitesi, çeşitliliği, tarzı ve herkese hitap eden fiyatları sayesinde sektörde farklılık yaratan Kiğılı, Yenibosna’da relansmanını yaptığı mağazası ile bundan sonra mağazalarının iç dekorasyonunda teknolojiyi daha ön planda tutacağının da sinyallerini veriyor.

OTURMA ALANLARI DA BULUNUYOR

295 m2’den, 810 m2’ye çıkartılan mağazada, misafirlerin konforunu maksimum seviyeye çıkarabilmek için çay- kahve ikram yeri ve misafirlerin rahatlıkla dinlenebilecekleri oturma alanları da bulunuyor.

Türkiye’de 67 ilde 225, dünya genelinde 26 satış noktası bulunan Kiğılı, 80’inci yılını kutladığı 2018’de mağazalarını yenilemeye devam edecek.