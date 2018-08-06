Kılıçdaroğlu açlık grevindeki İnce'cilere karşı harekete geçti

CHP'de kurultay tartışmaları sıcaklığını koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunun sallantıda olduğunu anladı ve bir an önce kurultay tartışmalarının üzerini kapatmak için türlü çalışmalar yapıyor, ancak kurultay sesleri yükselmeye devam ediyor.

İNCE'Cİ DELEGELER AÇLIK GREVİNDE

Bugün partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı. "Yaşamayı yaşatmayı çok seviyorum ama çaresizim. Ya öleceğim ya da kurultayı göreceğim. Karar sizin, açlık grevindeyim." yazılı kağıtlarla greve başlayan CHP'li delegeler sadece su ve sigara içiyor.

Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.

GREVE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Grevin haberini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, henüz sayı artmadan harekete geçti.

Farklı illerden onlarca kişiyi greve karşı harekete geçiren Kılıçdaroğlu, seçimin ardından yaptığı gibi İnce destekçilerini saf dışı bırakmayı hedefliyor.