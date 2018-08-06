taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.583
USD
5,1447
EURO
5,9517
ALTIN
200,54
PETR
73,5300

Kılıçdaroğlu açlık grevindeki İnce'cilere karşı harekete geçti

CHP lideri kendisini koltuktan indirmek isteyen İnce destekçisi delegelerin açlık grevine girdiğini öğrenince kendi destekçilerini harekete geçirdi.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu açlık grevindeki İnce'cilere karşı harekete geçti

CHP'de kurultay tartışmaları sıcaklığını koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunun sallantıda olduğunu anladı ve bir an önce kurultay tartışmalarının üzerini kapatmak için türlü çalışmalar yapıyor, ancak kurultay sesleri yükselmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu açlık grevindeki İnce'cilere karşı harekete geçti

İNCE'Cİ DELEGELER AÇLIK GREVİNDE

Bugün partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı. "Yaşamayı yaşatmayı çok seviyorum ama çaresizim. Ya öleceğim ya da kurultayı göreceğim. Karar sizin, açlık grevindeyim." yazılı kağıtlarla greve başlayan CHP'li delegeler sadece su ve sigara içiyor.

Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu açlık grevindeki İnce'cilere karşı harekete geçti

GREVE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Grevin haberini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, henüz sayı artmadan harekete geçti.

Farklı illerden onlarca kişiyi greve karşı harekete geçiren Kılıçdaroğlu, seçimin ardından yaptığı gibi İnce destekçilerini saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Kılıçdaroğlu açlık grevindeki İnce'cilere karşı harekete geçti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

86
Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

200
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

23
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

113
Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

273
Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

25
Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM