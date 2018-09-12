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Kılıçdaroğlu aidatını düzenli ödeyenlerle devrim yapacak

CHP Lideri, il başkanlarıyla yaptığı toplantıda partide devrim yapmak istediğini ancak bunu aidatını düzenli ödeyenlerle yapmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 13:26..
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Kılıçdaroğlu aidatını düzenli ödeyenlerle devrim yapacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanları toplantısındaki konuşmasının ayrıntıları gelmeye devam ederken partisine yönelik eleştirileri de ortaya çıktı.

"MANGALDA KÜL BIRAKMIYORUZ AMA ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK"

CHP lideri partisine yönelik olarak "Hepimiz birbirimizi eleştiriyoruz ama iş yapmıyoruz. Mangalda kül bırakmıyoruz ama ortada hiçbir şey yok" dedi.

"KORO HALİNDE KARŞI ÇIKTINIZ"

"Parti üyeliklerinde aktif-pasif üye ayrımı getiren düzenleme gerçek anlamda bir devrimdi." görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Koro halinde karşı çıktınız. Ben partide devrim yapmak istiyorum il başkanlarımız, delegeler karşı çıktı. Önseçim yaptık ne oldu İstanbul'da? Bilmem kaç bin tane seçmenimiz var. Yarısı ancak sandığa geldi. Yarısının partinin üyesi olduğundan haberi bile yok. Bu mudur?

"DEVRİM YAPMAK İSTİYORSANIZ AİDATINI DÜZENLİ ÖDEYENLERLE YAPALIM"

Siz bu partide devrim yapmak istiyorsanız ben hazırım. Aidatını düzenli ödeyenlerle yapalım bunu."

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