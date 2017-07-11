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Kılıçdaroğlu, Ankara'ya uçak yerine karayoluyla dönüyor

Kılıçdaroğlu, yürüyüş yaptığı yolu görmek için, bu kez makam aracıyla Başkent'e dönecek.

11.07.2017 - 11:07
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüşü"nün ardından İstanbul'dan Ankara'ya uçak yerine karayoluyla, yine aynı güzergahı izleyerek makam aracıyla dönmeyi planlıyor.

KURMAYLARINA İLETTİ

NTV'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, yürüyüş yaptığı yoldan, bu kez makam aracıyla Başkent'e dönme isteğini kurmaylarına iletti.

"YÜRÜDÜĞÜM YOLLARI GÖRMEK İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine "Yürüyüş yaptığım yolu görmek, düşünmek hem de bize ev sahipliği yapanlara teşekkür etmek istiyorum." dediği öğrenildi.

CHP liderinin, özellikle Bulak Köyü'nde iftar yaptığı eve yeniden giderek teşekkür etmek istediği de gelen bilgiler arasında.

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