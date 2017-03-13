CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Star TV’de canlı yayına katılarak Hollanda krizini ve referandum sürecini değerlendirdi.

AVRUPA 'EVET'İ DESTEKLİYOR

Hollanda ile Türkiye krizine değinen Kılıçdaroğlu, "Avrupa hükümetleri kesinlikle ‘evet’i destekliyor. Bir ülkenin başbakanı gider de nasıl uçağını geri çevirirsiniz. Açıkça karşıtlık yaratmak istiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AKP'NİN İŞİNE GELİYOR"

"Bu olay Hollanda’da seçime gidenlerin de işine geliyor, referanduma giden AKP’nin de işine geliyor.

Bu ülkenin bir bakanı Hollanda’ya alınmamıştır. Bu çok vahim bir tablodur. Gereği neyse onun yapılması lazım.

Kılıçdaroğlu: Avrupa eveti destekliyor VİDEO

"BİZ YURT DIŞINDA KAMPANYA YÜRÜTMEYECEKTİK"

Biz yurt dışına gitseydik kampanya yürütmeyecektik. Biz hiçbir zaman yurt dışında miting yapmadık. Kendileri yasa çıkartıyorlar kendileri uymuyorlar."