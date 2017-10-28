Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün anısına "Prof. Dr. Erdal İnönü'nün İzinde Siyasette Uzlaşma Kültürü" başlıklı anma toplantısında konuştu.

KAZANAN HEPİMİZ OLURUZ

Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeye demokrasiyi getirmek istediklerini ifade ederek, "Demokrasiyi öneriyoruz, 'Buyurun bir an önce seçim yapalım, insanlar yeni belediye başkanlarını seçsinler veya siz aday göstermiyorsanız kendi partinizden başkasını aday gösterebilirsiniz.' Kazanan kim olur? Hepimiz oluruz" dedi.

15 TEMMUZ'DA KÜLLİYE'YE DAVET EDİLDİM

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildiğine değinirken, şunları kaydetti:

"Türkiye, çok derin bir travma yaşıyordu ve bu travmadan Türkiye'nin kurtulması gerekiyordu. Gittik, söylenmesi gereken her şeyi söyledik. Uzlaşma kültürünün, devlette liyakatın, yargı bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu ifade ettim. Katılanların tamamı hak verdi. 'Yargı bağımsızlığından başlayalım. Oturalım, uzlaşalım ve yargı bağımsızlığını sağlayalım.' dediler. Sadece 2 toplantı yapıldı, sonra gelmediler. Niçin? Yargı, zaten ellerindeydi, daha da bağımlı hale getirme düşüncesi vardı ve o düşünceyi daha sonra hayata geçirdiler.





UZLAŞMA KÜLTÜRÜNDE DAYATMA YOKTUR

Bunlara baktığınızda evet uzlaşma kültürü tamam. Uzlaşma kültürünün özünde yatan nedir? Aklı sorgulamaktır, benim eksik gördüğüm, eksik bildiğim ya da eksik yaşadığım bir olayı bir başkasının tamamlaması demektir. Uzlaşma kültüründe dayatma yoktur. Bugün yaşadığımız olay bir uzlaşma kültürü değil, uzlaşma kültüründen uzaklaşıp, bir dayatma kültürünü toplumun önüne koymaktır. Gelinen nokta maalesef budur."

2019'DA TEK İSTEĞİM VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden alınan, atanan veya istifa eden belediye başkanlarının görev yaptığı kentlerde nüfusun aşağı yukarı yüzde 50'sinin oturduğunu belirterek, "Demokrasiyi araç olarak kullanmak istiyorlar. İnsana saygıyı bilmiyorlar. Sabah, öğle, akşam 'Millet, millet, millet.' E hani millet? Kendisini millet olarak görüyor, kendisini toplumun yerine koyuyor. Herkes susacak, sadece o konuşacak. Herkes düşünmeyecek, sadece o düşünecek. İnsanı bir meta yerine koyan, mal yerine koyan bir siyaset anlayışı toplumda egemen olmaya başladı. Bu kültürü yıkacağız ve yıkmakta da kararlıyız. 2019'da benim tek isteğim var, kararlı ve namuslu durursak, demokrasiye sahip çıkarsak, her düşüncenin önündeki engelleri tümüyle kaldırırsak, biz bu saray diktasını yıkarız. Yıkmaya da kararlıyız, yıkacağız." dedi.

