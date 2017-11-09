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Kılıçdaroğlu Ermeni gazeteciye hak verdi

Avrupa Komisyonu'nda soruları yanıtlayan CHP Lideri, popülistlerin başarıya ulaşamayacağını, çözümün halkta olduğunu söyledi.

09.11.2017 - 09:51
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Kılıçdaroğlu Ermeni gazeteciye hak verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde 6'ncısı düzenlenen Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı.

ERMENİ GAZETECİ SORDU

Panelde Ermeni bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Popülizmin demokrasi için çok büyük bir tehlike olduğunu artık biliyoruz. Bununla ortak bir zeminde mücadele etmeliyiz." dedi.

"ERİVAN'DAN GELEN ARKADAŞIM DİYOR Kİ..."

CHP Lideri açıklamalarına şöyle devam etti: "Popülistleri ikna etmek için en önerirsiniz?" deniyor. Popülistleri ikna etmeye gerek yok, siz halkı ikna edeceksiniz. Halka gideceksiniz. Halkla oturacaksınız. Doğruları söyleyeceksiniz. Popülist söylemlerin bir topluma nasıl felaketler getireceğini anlatmanız gerekiyor.

Erivan'dan gelen arkadaşım diyor ki; uzun vadede popülistler başarıya ulaşamazlar. Doğru. Uzun vadede başarıya ulaşamazlar. Vade içinde halk ağır bedeller öder. Dolayısıyla kendi halkınıza ağır bedeller ödetmek istemiyorsanız popülizmle mücadele edeceksiniz.

Kılıçdaroğlu Ermeni gazeteciye hak verdi

KÜRT SORUNUN ÇÖZÜM ANAHTARI ÖZGÜRLÜK

Kürt sorunu çözülemedi. Uzun yıllardır çözülmüyor. Çözülmesinin tek bir anahtarı var. Daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük. Demokrasiyi ve özgürlüğü batı standartlarında getirirseniz Kürt sorununu çözmüş olursunuz."

Kılıçdaroğlu Ermeni gazeteciye hak verdi- VİDEO


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