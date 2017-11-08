Kılıçdaroğlu-Jagland görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü. Kılıçdaroğlu ve Jagland görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KENDİ SORUNLARIMIZI BURADA RAHATLIKLA TARTIŞABİLİYORUZ

Jagland ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Strazburg’un, Avrupa Konseyi’nin demokrasi için, demokrasi kültürü için ne kadar önemli bir yer, bir kent olduğunu biliyoruz. Türkiye de Avrupa Konseyi’nin kurucuları arasında, dolayısıyla burada kendi evimizde, kendi sorunlarımızı rahatlıkla tartışabileceğimiz bir mecra olarak görüyoruz." dedi.

"SAĞDUYUNUN EGEMEN OLMASINI İSTERİM"

Türkiye’nin büyük donörlükten ayrılma kararını Strazburg’da öğrendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Burada öğrendim. Sağduyunun egemen olmasını isterim. Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nde büyük donör olarak yer alması bizim açımızdan çok önemli." diye konuştu.

AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDEKİ PKK ÇADIRI SORULDU

Gazetecinin, Avrupa Konseyi önünde kurulu bulunan terör örgütü PKK propaganda çadırı hakkındaki sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Evet bu konuda rahatsızlığım var ve bu konudaki görüşlerimi de Sayın Jagland ile görüşmemde ifade ettim." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu Strasbourg'da VİDEO