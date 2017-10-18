CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköşk Otel'de kadın muhtarlarla kahvaltılı programda bir araya geldi. CHP lideri burada kadınlara seslenerek "Kadın insan ilişkilerini kurmada olağanüstü güce sahip. Kadınların sezgi gücü güçlüdür. Bir tehlikeyi önceden görür kadınlar." dedi ve ekledi "Türkiye'de kadın erkek eşitliğini istiyoruz."

Kılıçdaroğlu kadın muhtarlarla kahvaltıda buluştu VİDEO

Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı;

"NEDEN KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTMIYOR"

"Muhtarlık kurumu sıradan bir kurum değildir. Muhtar, mahallesini en iyi bilen kişidir. Neden kadın milletvekili sayısı artmıyor? Siyasi partiler yasası değişecekse biz buna hazırız.

"KADINLARIN SEZGİ GÜCÜ GÜÇLÜDÜR"

"Kadınlar siyasete girdiği ölçüde Türk siyaseti daha saygın yerde olacaktır. Kadınların sezgi gücü güçlüdür. Bir tehlikeyi önceden görür kadınlar. Dolayısıyla bugün ülkenin içinde bulunduğu durumdan ben nasıl kaygı duyuyorsam ülkenin kadınları daha fazla duyuyor. Gidişten ciddi endişeler duyuyorlar. Hep birlikte güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Hep birlikte güzel bir Türkiye'de kadın erkek eşitliğini istiyoruz. Kadınların siyasete damga vurmasını istiyoruz."



"HAFTA SONU EVİM VAR"

Benim bir hafta sonu evim var. Domates alırken dedim ki; 'Niye dertlisin'. 'Eşim öldü' dedi. 'Hiç kimsenin kapısını çalamıyorum, kimse de bize gelmiyor' diyor. Kadının böyle bir rolü var. Kadın insan ilişkilerini kurmada olağanüstü bir güce sahip.





"SAYININ 10 KATINA ÇIKMASI LAZIM"

Siz siyasete bir şekliyle geldiniz, muhtar oldunuz. Bu sayının neresinden bakılırsa bakılsın önümüzdeki yıllarda bu sayının 10 katına çıkması lazım. Sizlerle beraber olmak benim için bir gurur vesilesi oldu. Bu toplantıyı gerçekleştiren arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bir sorununuz olursa rahatlıkla bize iletebilirsiniz. Muhtarlarla ilgili bağımsız bir kanun çıkması lazım." dedi.

"SGK PRİMLERİ ADIMINI 5 YIL ÖNCE BEN SÖYLEDİM"

Kendisinin yaklaşık 5 yıl önce muhtarların SGK primlerinin İçişleri Bakanlığınca yatırılması gerektiğini söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, bu adımın iktidar tarafından atıldığını, sıranın başka sorunların çözümüne geldiğini vurguladı.

Çoğu muhtarlığın bir hizmet binası olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eğer bir kişi seçimle geliyorsa, o mahalleyi temsil ediyorsa oturacağı bir makam olmalı. Bunu sağlayacak olan da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Belediye başkanının yeri var, başbakanın, cumhurbaşkanını yeri var, muhtarın niye yok? Onu da bu ülkenin insanı seçiyor. Onların da oturacak yerleri olmalı." diye konuştu.





















