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Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

İBB Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ'den gözaltına alınmıştı.

17.06.2017 - 09:15
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Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından Kavurmacı, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

"DOĞRU BULMUYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününe başlamadan önce gazetecilerle yaptığı konuşmasında, "Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır" dedi.

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