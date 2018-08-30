Kılıçdaroğlu 'koltuğu neden bırakmadığını' açıkladı

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Koltuğu bırakmıyor" sözlerine Kılıçdaroğlu yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri sonrası partisinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak Parti Meclisi (PM) toplantısında sessizliğini bozdu.





"SEN GENEL BAŞKAN OLURSAN PARTİ DAĞILIR DEDİM"

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldiği akşam yemeğiyle ilgili Kılıçdaroğlu, İnce'nin kendisine "Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol." teklifini getirdiğini hatırlatarak "Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim." dediği öğrenildi.

"BIRAKACAKTIM, İNCE GÜVEN VERMEDİ"

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun "Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti." dediği öğrenildi.

"DELEGEYİ ARAYIP İMZA İSTEYENDEN GENEL BAŞKAN OLMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye yönelik, "Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP'ye genel başkan olmaz." eleştirisinde bulunduğu da ifade edildi.

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