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Kılıçdaroğlu 'koltuğu neden bırakmadığını' açıkladı

CHP lideri, 24 Haziran seçimlerinden sonra bırakmayı düşündüğünü ancak Muharrem İnce'nin kendisine güven vermediğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 10:11..
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Kılıçdaroğlu 'koltuğu neden bırakmadığını' açıkladı

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Koltuğu bırakmıyor" sözlerine Kılıçdaroğlu yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri sonrası partisinde başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak Parti Meclisi (PM) toplantısında sessizliğini bozdu.

Kılıçdaroğlu 'koltuğu neden bırakmadığını' açıkladı

"SEN GENEL BAŞKAN OLURSAN PARTİ DAĞILIR DEDİM"

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldiği akşam yemeğiyle ilgili Kılıçdaroğlu, İnce'nin kendisine "Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol." teklifini getirdiğini hatırlatarak "Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim." dediği öğrenildi.

"BIRAKACAKTIM, İNCE GÜVEN VERMEDİ"

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun "Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce'yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti." dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu 'koltuğu neden bırakmadığını' açıkladı

"DELEGEYİ ARAYIP İMZA İSTEYENDEN GENEL BAŞKAN OLMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye yönelik, "Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP'ye genel başkan olmaz." eleştirisinde bulunduğu da ifade edildi.

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