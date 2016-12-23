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Kılıçdaroğlu: Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı için yaptığı açıklamada önce hükümete destek verdi aynı günün akşamında sert sözlerle eleştirdi.

Haber Merkezi | 23.12.2016 - 16:07
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Kılıçdaroğlu: Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar

ORTADOĞU BATAKLIĞINDAN ÇIKAMAYACAKLAR

Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta yaptığı konuşmada, hükümetin izlediği Suriye politikasını eleştirerek, "Biz Mustafa Kemal’in kültüründen geliyoruz. Yurtta barış olsun, dünyada barış olsun diyoruz. Şimdi Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar. Çıkamazlar da zaten. Çünkü devleti yönetemiyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'de terörü bitireceklerini vurgulayarak "İktidara geldiğimizde hem terörü bitireceğiz, hem Suriyeli kardeşlerimizin tamamını Suriye’ye göndereceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar VİDEO

SABAH HÜKÜMETE DESTEK VERMİŞTİ

Bu açıklamaları yaptığı günün sabahında ise Kılıçdaroğlu, "Keşke hiç şehidimiz olmasa ama eğer Türkiye kendi geleceğini güvence altına almak açısından böyle bir operasyon başlatmışsa, belli acılara katlanmak gerekiyor." sözleriyle hükümetin başlattığı operasyona destek vermişti.

Kılıçdaroğlu El Bab operasyonuyla ilgili konuştu VİDEO

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