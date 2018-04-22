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Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında Osmanlı'nın yörüklere zulmettiğini savundu.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 13:20..
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Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu yörüklerin yaşadığı zorluklara değindiği konuşmasında Osmanlı'nın yörüklere zulmettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı VİDEO

"OSMANLI'NIN ZULMÜNE KARŞI BURADA NE MÜCADELELER VERİLDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken sözleri şöyle: "Benim inancımda da, köklerimde de sizin inancınız, yaşamınız var. Bu çadırlar zulme direnenlerin, Kuvayı Milliyecilerin, Dadaloğullarının, Avşarların çadırlarıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizsimdir diyenlerin çadırlarıdır. Bu çadırlar o nedenle hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar güzel Türkçemizi yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı söyledi, Ferman padişahınsa, dağların burada olduğunu. Bu çadırlarda hak, hukuk ve adalet var. Ben tüm insanlığın adaleti için 450 kilometre yürüdüm."

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