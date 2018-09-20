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Kılıçdaroğlu: Türkiye açlıkla karşı karşıya

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, çiftçilere seslenerek Türkiye'nin önümüzdeki yıl açlıkla karşı karşıya gelebileceğini söyledi ve "Oy vermeyin" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 15:59..
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Kılıçdaroğlu: Türkiye açlıkla karşı karşıya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarımdaki sorunların ve çözümlerin ele alındığı Trakya'da Tarım Buluşması toplantısına katıldı.

Sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, çiftçilere yeterince destek verilmediğini iddia ettiği konuşmasında "oy vermeyin" çağrısında bulunarak "Türkiye önümüzdeki yıl açlıkla karşı karşıya gelebilir." dedi.

Kılıçdaroğlu: Türkiye açlıkla karşı karşıya VİDEO

"TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Bütün çiftçi kardeşlerine seslendiğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Gerçekten komik ama sanki Türkiye'de bütün araziler ekiliyor, ekilecek bir metrekarelik yer kalmadı gittiler Sudan'dan 7 milyon 805 bin dönüm yer kiraladılar. Kanola ekeceklermiş, Türkiye'ye daha ucuz getireceklermiş. Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi? Senin ne işin var Sudan'da, ekeceksen Türkiye var, ver parayı eksin. Türkiye'deki çiftçi önemli değil, onun oyu çantada keklik diyor. Bu oyuna gelmeyin, gelirseniz yarına topraklarınız olmaz. Türkiye önümüzdeki yıl açlıkla karşı karşıya gelirse hiç şaşmasın."

Kılıçdaroğlu: Türkiye açlıkla karşı karşıya

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