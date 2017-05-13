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Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu koalisyon dönemini konuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve SP lideri Temel Karamollaoğlu görüşmesinin gündeminde, 1974'teki CHP-MSP koalisyonunu vardı.

13.05.2017 - 09:04
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Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu koalisyon dönemini konuştu

CHP Lideri bu açıklamasıyla Ekmeleddin İhsanoğlu benzeri bir modelle 2019'a hazırlanacağını belli ederek 'Hayır'cı partilerle görüşeceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu bu kapsamda ilk ziyaretini dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na gerçekleştirdi.

CHP-MSP KOALİSYONUNU KONUŞTULAR

İlkim Öngel'in haberine göre, görüşmede Bülent Ecevit’in Başbakan Necmettin Erbakan’ın da yardımcısı olduğu 1974’teki CHP-MSP koalisyonu gündeme geldi ve o koalisyonun, “çok farklı yaşam tarzlarını temsil eden iki partinin ülke sorunlarının çözümü için ortak çalışabileceklerini” gösterdiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu koalisyon dönemini konuştu

DİYALOG SÜRECEK

İki taraf da artık “evet”i “hayır”ı da aşan bir tarzda kutuplaşmanın önlenmesi için çalışmak gerektiği konusunda uzlaşırken diyaloğun sürmesi gerektiği belirtildi.

1 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu basına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu koalisyon dönemini konuştu

AÇLIK GREVİ YAPAN AKADEMİSYENLER

Kılıçdaroğlu açlık grevi yapan iki akademisyenin durumlarına ilişkin de şöyle konuştu:

“Biz haksız yere görevine son verilen bilim insanlarına yapılanı doğru bulmuyoruz. Barış bildirisini imzaladı diye katılırsınız veya katılmazsınız bir üniversite hocasının kapının önüne konması kadar yanlış bir şey yoktur. Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir der Peygamberimiz. Alime verdiğimiz değer, bizim inancımızda da ahlakımızda da var. Üniversitelerde binlerce kişiyi yetiştirmiş hocaları düşüncelerini beğenmediğiniz için kapının önüne koymak açlığa mahkûm etmek doğru değildir. Kendisinin eşinin işine son veriyorsunuz banka hesaplarına, pasaportuna el koyuyorsunuz. Bu kişiyi hayattayken ölüme mahkûm etmek demektir."

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