taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.989
USD
3,7518
EURO
4,0168
ALTIN
145,90
PETR
51,1500

Kılıçdaroğlu yine muhtarlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhtarlara hitap etmesi nedeniyle sık sık eleştiren CHP Lideri, Ankara'da muhtarlara seslendi.

13.03.2017 - 10:37
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu yine muhtarlarla buluştu

16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'ya yaptığı ziyaret kapsamında muhtarlarla bir araya gelmişti.

2 GÜN ÜST ÜSTE MUHTARLARI TOPLADI

Muhtarlara seslenen CHP Lideri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 16 Nisan'da HAYIR çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Adana programından sonra Ankara'ya gelerek yine muhtarlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu yine muhtarlarla buluştu

HAYIR ÇAĞRISI

Muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye başlayan CHP Lideri, bu buluşmalarda 16 Nisan'daki referandumun çok önemli olduğunu bu yüzden HAYIR oyu verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kılıçdaroğlu yine muhtarlarla buluştu

BU SİSTEMİN EKSİK YÖNLERİ VAR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Tüm partileri ve tüm vatandaşları ilgilendiriyor bu anayasa.. Devletin kurumları bir kişiye teslim edilemez. Yeni modelde Başbakan ve güvenoyu yok. Milletvekili sayısı neden 600'e çıkıyor. Neden? 18 yaşında milletvekili neden geliyor? Beni ikna etsinler.. Elbette bu sistemin eksik yönleri var, düzeltilmeli. Ben bunun sözünü veriyorum.

Efendim bu çıkarsa ekonomide istikrar olacak. 15 yıldır ekonomide istikrar oldu da birisi karşı mı çıktı? Ekonomide belirsizlik varsa anayasadan kaynaklanmıyor ki."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

219
Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin durumuna üzülüyorum

179
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

148
9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

9 anket şirketinin referandum araştırması sonuçları

45
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

87
İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

İsviçre gazetesi Blick haddini aştı

221
CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

CHP’li İnce: Hollanda ve Almanya evet çıkmasını istiyor

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM