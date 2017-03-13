Kılıçdaroğlu yine muhtarlarla buluştu

16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'ya yaptığı ziyaret kapsamında muhtarlarla bir araya gelmişti.

2 GÜN ÜST ÜSTE MUHTARLARI TOPLADI

Muhtarlara seslenen CHP Lideri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 16 Nisan'da HAYIR çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, Adana programından sonra Ankara'ya gelerek yine muhtarlarla buluştu.

HAYIR ÇAĞRISI

Muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye başlayan CHP Lideri, bu buluşmalarda 16 Nisan'daki referandumun çok önemli olduğunu bu yüzden HAYIR oyu verilmesi gerektiğini vurguluyor.

BU SİSTEMİN EKSİK YÖNLERİ VAR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Tüm partileri ve tüm vatandaşları ilgilendiriyor bu anayasa.. Devletin kurumları bir kişiye teslim edilemez. Yeni modelde Başbakan ve güvenoyu yok. Milletvekili sayısı neden 600'e çıkıyor. Neden? 18 yaşında milletvekili neden geliyor? Beni ikna etsinler.. Elbette bu sistemin eksik yönleri var, düzeltilmeli. Ben bunun sözünü veriyorum.

Efendim bu çıkarsa ekonomide istikrar olacak. 15 yıldır ekonomide istikrar oldu da birisi karşı mı çıktı? Ekonomide belirsizlik varsa anayasadan kaynaklanmıyor ki."