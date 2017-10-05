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Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun adalet Yürüyüşü kitap oldu. Kitapta CHP liderinin 4 tırnağını yürüyüş esnasında kaybettiği bilgisi de var.

05.10.2017 - 09:26
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Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında, kendisine eşlik eden gazeteciler birer ikişer kitap yazmaya başladı. Bu kişilerden biri de Hürriyet yazarı Şükrü Küçükşahin oldu.

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Küçükşahin, kitabında Kılıçdaroğlu’nun dört tırnağının yürüyüşten sonra düştüğünü açıkladı.

YÜRÜYÜŞ ASLINDA BEDEL ÖDEMEYDİ

Kılıçdaroğlu, kitapta yer alan röportajında, “Bu yürüyüş aslında bir bedel ödemeydi. Adaleti sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyordu.” dedi.

"Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Şu bir gerçek eğer bir davaya inanıyorsanız ve o davanın önemli olduğunu kabulleniyorsanız fiziken ve ruhen önünüzde hiçbir zorluk olmadığını görüyorsunuz. Sonuçta görüyorsunuz ki insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. O insanları bu noktaya getiren nedir, adalet isteyen birine hakaret etmek, küfretmek insanlıkla bağdaşmaz ama bu insanlar bu noktaya gelmişse o insanı bu noktaya taşıyanları yargılamak, sorgulamak gerekiyor.

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

4 TIRNAĞINI KAYBETTİ

O yürüyüşte herkes hastalanabilirdi, yürüyüşü terk edebilirdi. Herkes belli bir süre ara verip devam edebilirdi, bunların hepsi oldu ama benim ne hastalanmaya ne belli bir süre beklemeye ne de güzergâh dışında bir yere gidip bir gece ikâmet etmeye hakkım vardı. El ağrısı oluşmadı ama dört tırnakta sorun oldu."

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