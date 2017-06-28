Kılıçdaroğlu: Her türlü baskıya provokasyona hazırlıklıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 14.gününe, Kalıcı Konutlar yolu Yunus Market mevkiinden başladı.

Öncesinde kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüzün 14. günündeyiz yine güzel bir gün. Güneşimiz olağanüstü bir doğamız var. Yürüyüşümüz her geçen gün daha bereketli, güzel hale geliyor" açıklamasında bulundu.

"ELLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN ŞİDDETE KALKMADI VE KALKMAYACAK"

Yürüyüş sırasında olan protestolara da değinen Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor. Ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine provokasyondan sonra gerek ben gerek arkadaşlarım gerek yürüyüşe katılan vatandaşlarım hep birlikte alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz güzel bir örnek olması açısından Türkiye geleneği açısından güzel bir örnek olması açısından son derece önemli. Adalet, adalet adalete dedik ve bağlamda yürüyüşüme devam ediyoruz. Azimli, kararlıyız" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ BASKIYA, PROVOKASYONA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a kadar gülerek, eğlenerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olmasın. Her türlü baskıya, provokasyona karşı hazırlıklıyız. Dün de söylemiştim 12 maddelik bir uyarı metni genelge hazırlamıştık. Katılımcıların tamamı bu genelgeye uydu. Bütün katılımcılara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.