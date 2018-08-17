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Kılıçdaroğlu'na göre başarının kriteri kazanmak

CHP Genel Başkanlığına geldiği 2010 yılından bu yana kurultaylar hariç hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu 'kazanamıyorsanız, ortaya çıkmanızın mantığı yok' dedi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 09:54..
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Kılıçdaroğlu'na göre başarının kriteri kazanmak

Kılıçdaroğlu'na göre başarının kriteri kazanmak

Yerel genel fark etmez, girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki performansını beğenmekle beraber, başarılı sayılamayacağını söyledi.

CHP lideri, "24 Haziran performansı başarı hikayesi sayılabilir mi" şeklindeki soruya, İnce'nin kişisel performansını başarılı bulmakla birlikte, sonuçlarda kaybeden taraf olduğu için Muharrem İnce'nin başarısız olduğunu ifade etti ve ekledi:

"BAŞARILI OLDUM DİYE ORTAYA ÇIKMAYACAKSIN"

Muharrem Bey’in hakkını yemeyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izlediği performans takdire değer. Sayılabilir tabii. Sayılmaz demek doğru değil. O kadar emeğe haksızlık olur. Bu söylediğim kişisel bağlamda ifade ettiğim bir başarı. Başarının ölçüsü, siz kazanırsınız gelirsiniz bir yere ve başarılı olursunuz. Eğer kazanamıyorsanız ‘Başarılı oldum’ diye ortaya çıkmanın bir mantığı yok.

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