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Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 2019 uyarısı

CHP Genel Merkezi'nde bazı belediye başkanlarını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 için sıkı bir çalışmanın yapılmasını istedi.

02.11.2017 - 07:39
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Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 2019 uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir erken seçim yapılmasını istediğini ifade ediyordu.

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrılarına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında seçim olmadığını seçimlerin 2019 yılında yapılacağını belirterek tartışmalara noktayı koydu.

2019 TOPLANTISI

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra erken seçim çağrılarını yinelemekten vazgeçen CHP Lideri, partisinin bazı belediye başkanlarıyla partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katıldığı toplantıda, 2019 seçimleri masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 2019 uyarısı

ÖNCELİK SEÇİM ÇALIŞMALARINA VERİLSİN

Belediye başkanlarının seçim çalışmalarına öncelik vermesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Halkla iç içe olmanız gerekiyor. Düğün ve cenazelere mutlaka katılın, hasta ziyaretlerini ihmal etmeyin. Çok çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 2019 uyarısı

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