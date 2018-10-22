Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası tartışmalar başladı. CHP erken emekliliği Meclis'ten geçirmek istiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: MALİYETİ 750 MİLYAR LİRA

Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Emek Çalıştayı'nda cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan erken emeklilik çıkışı ViDEO

KILIÇDAROĞLU: 750 MİLYAR LİRA GERÇEKÇİ DEĞİL

Kılıçdaroğlu, "38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimse de çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş 'Kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun' demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez.

"SURİYELİLERE 35 MİLYAR DOLAR VERİYORSUN"

Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü. Erken emeklilik dünyada var. Erken emeklilik Finlandiya ve Almanya'da var. Kişi isterse erken emekli olabiliyor. Bütün bunlar akılcı politikalarla yapılır. Hesap kitap işidir bunlar. Emekliyi perişan edeceksiniz, emekli aylığını yarı yarıya düşüreceksiniz, çıkıp bunun hesabını vermek yerine yaşa takılanları eleştireceksiniz."